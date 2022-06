Mondiaux de para natation - Tatyana Lebrun médaille de bronze du 100 m brasse

(Belga) Tatyana Lebrun a décroché la médaille de bronze du 100m brasse (SB9) des championnats du monde de para natation, dimanche à Madère, au Portugal.

La Stavelotaine, qui avait battu son record personnel en séries (1:18.45), a nagé en 1:18.90 en finale, terminant derrière la Néerlandaise Lisa Kruger et l'Australienne Keira Stephens. Ces deux dernières étaient montées sur le podium l'an dernier aux Jeux de Tokyo, où Tatyana Lebrun avait pris la 11e place. Il s'agit de la première médaille belge en para natation depuis les Mondiaux 2017, au cours desquels Aymeric Parmentier, Yannick Vandeput et Céline Deleuze avaient remporté trois médailles de bronze. "Je m'y attendais un peu parce que j'ai fait une très bonne préparation, mais je suis super contente d'avoir battu mon record personnel avec ce temps-là", déclare Tatyana Lebrun. "Je réussis à me qualifier pour la finale, ce qui était mon objectif principal pour ces championnats du monde, donc j'étais déjà satisfaite, et en plus de me qualifier, je remporte une médaille de bronze ! Donc je suis super contente et fière de ma performance". Deux autres Belges sont engagés à Madère: Aymeric Parmentier et Sam De Visser. Ils feront leur entrée dans la compétition respectivement mardi et jeudi. Tatyana Lebrun prendra elle le départ du 200m quatre nages (SM10) lundi. (Belga)