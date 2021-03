Mondiaux de patinage: avantage Hanyu, Kagiyama épate

Dans le duel au sommet entre Yuzuru Hanyu et Nathan Chen, avantage au Japonais à mi-parcours aux Championnats du monde de patinage artistique, jeudi à Stockholm. Une chute précoce a pénalisé le jeune Américain, seulement troisième.

Huis clos oblige, la pluie de peluches Winnie l'ourson qui accompagne habituellement chacune des performances de Hanyu n'est pas tombée des tribunes. On n'en a aperçu qu'une, dans les bras de son entraîneur canadien Brian Orser en bord de patinoire, puis sur les genoux de "Yuzu" une fois dans le "Kiss and Cry".

Ca n'a pas empêché le double champion olympique en titre (2014 et 2018), même après avoir dû travailler seul au Japon à cause de la pandémie, loin de Toronto où il s'entraîne en temps normal, même après plus d'un an sans compétition internationale (depuis les Championnats des Quatre continents en février 2020), d'exceller sur son programme court. Avec deux quadruples sauts réussis, dont un en combinaison, le Japonais de 26 ans a été récompensé par un score de 106,98 points. Il a obtenu aussi bien la meilleure note technique qu'artistique.

"Je me suis senti un peu seul bien sûr, reconnaît Hanyu. Mais j'espère que derrière la télé ou sur internet, les gens ont apprécié ce programme. J'espère que je les ai touchés et qu'ils le garderont dans leur coeur."

- "Décevant" pour Chen -

C'est sous son impulsion que la course aux "quads" s'est soudainement accélérée ces cinq dernières années ; c'est pourtant sur sa première tentative de quadruple rotation (un Lutz) que Chen a chuté sur la glace suédoise.

Ca lui a coûté cher : le double champion du monde en titre (2018 et 2019) n'a récolté que 98,85 points, soit plus de huit points de moins que Hanyu.

"C'est décevant", lâche le Californien de 21 ans, en rappelant qu'il s'agit de sa première compétition internationale depuis plus d'un an.

"J'ai fait une grosse erreur d'entrée, ce qui ne m'arrive pas normalement. J'ai dû trouver les ressources pour me remobiliser immédiatement, ce n'était pas un début de programme idéal", poursuit-il.

Cet écart conséquent entre Hanyu et Chen, l'épatant Japonais Yuma Kagiyama, 17 ans seulement et sacré champion olympique de la jeunesse en 2020, en a profité pour s'inviter entre les deux patineurs stars du moment.

Pour ses tout premiers Mondiaux seniors, le vice-champion du monde juniors 2020, au visage encore enfantin, a enthousiasmé avec une prestation pleine de vivacité comme de fluidité, et fait bondir son record personnel au-delà des cent points. Précisément 100,96 points (contre 91.61 auparavant).

"J'ai mis tout ce que j'avais dans ce programme", résume Kagiyama, "très heureux" d'avoir voyagé jusqu'en Suède avec son père, deux fois olympien dans les années 1990, lui aussi en patinage artistique (1992 et 1994), et également son entraîneur.

- Plus de 100 points pour Kagiyama -

"J'étais évidemment un peu nerveux, mais je pense que j'ai progressé mentalement. J'étais plutôt impatient de patiner enfin en compétition", raconte-t-il.

Les mains jointes devant son visage, Kagiyama a accueilli son score dans une explosion de joie, poings serrés et yeux rieurs.

"Je suis très fier d'avoir atteint les 100 points", se félicite-t-il.

Kevin Aymoz, qui vise a minima un top 10 pour décrocher deux quotas olympiques pour la France pour les Jeux de Pékin, pointe en neuvième position, avec 88,24 points. Deux sauts pas complètement aboutis - son quadruple boucle piqué et son triple Axel - l'ont empêché de voir plus haut.

"J'ai pris ma revanche sur les Championnats d'Europe", dont il ne s'était classé que 26e en janvier 2020 après un programme court cauchemardesque, s'est réjoui le patineur français.

"Je n'y ai presque pas pensé pendant un an, et au moment de monter sur glace, c'est revenu tout d'un coup. Je suis très content de passer le cut aujourd'hui (jeudi)", poursuit-il.

"Je suis un peu déçu du score. Je trouvais mon +quad+ plutôt +clean+. sur mon Axel, je perds des points bêtement", explique Aymoz.

A moins d'un an des JO-2022, Hanyu comme Chen sont en quête d'un troisième sacre mondial.

Le jeune Américain s'inclinera-t-il pour la première fois depuis les JO-2018 (5e) ? Réponse samedi après-midi au bout du programme libre.