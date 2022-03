Mondiaux de patinage: Chen absent, premier sacre pour le Japonais Shoma Uno

En l'absence de Nathan Chen, récent champion olympique et triple champion du monde sortant, et de Yuzuru Hanyu, le Japonais Shoma Uno, double médaillé olympique, a été sacré champion du monde de patinage artistique pour la première fois, samedi à Montpellier.

Uno (24 ans), déjà en tte après le programme court, s'est imposé avec un total de 312,48 points, nouveau record personnel. Il a devancé son jeune compatriote Yuma Kagiyama (297,60), 18 ans et médaillé d'argent olympique en février, déjà vice-champion du monde sortant, et l'Américain Vincent Zhou (277,38).

Comme Chen, qui souffre d'une "blessure persistante" restée mystérieuse, l'icône japonaise Yuzuru Hanyu, cheville droite récalcitrante, était absent.

"Je suis enfin le premier", a apprécié Uno, récent médaillé de bronze olympique. Mais c'est surtout son entraîneur depuis 2019, le Suisse Stéphane Lambiel, double champion du monde (2005 et 2006) et vice-champion olympique 2006, qui a donné libre cours à sa joie.

Habitué des podiums internationaux depuis 2017 - argent et bronze olympiques en 2018 et 2022, argent mondial en 2017 et 2018, le patineur nippon n'était encore jamais monté sur la plus haute marche au niveau planétaire. Il y est parvenu au bout d'une prestation sur le Boléro de Ravel au cours de laquelle il a tenté cinq quadruples sauts.

Dans sa quête d'or mondial, un an après l'argent, et un mois après l'argent olympique, Kagiyama a payé cher son triple Axel transformé en simple, en plus d'un de ses quatre "quads" rétrogradé en triple saut.

Pour Zhou, le bronze a valeur de revanche : l'Américain de 21 ans avait été privé par le Covid-19 d'épreuve individuelle aux Jeux de Pékin. Il s'agit de sa deuxième médaille mondiale, la deuxième en bronze, après 2019.

Côté français, satisfaction pour Adam Siao Him Fa. Pour ses premiers Mondiaux, et après un programme libre déjà convaincant, le patineur de 21 ans s'est fait une place dans le top 10, au huitième rang, au bout d'un solide programme libre au son des Daft Punk, avec un record personnel amélioré de plus de quinze points (266,12 contre 250,15).

En difficulté sur son programme court, et malgré une nouvelle performance imparfaite samedi après-midi, Kevin Aymoz s'est classé onzième (245,46). Deux résultats combinés qui offrent au patinage français deux places dans la catégorie masculine pour les championnats internationaux de l'hiver prochain.