Mondiaux de patinage: les Américains Chock et Bates patrons de la danse sur glace

Les Américains Madison Chock et Evan Bates ont envoûté la patinoire de Saitama samedi pour décrocher leur premier titre de champions du monde de danse sur glace, devant les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabbri.

Madison Chock, fiancée depuis l'an dernier avec son partenaire, s'est dite "sur un petit nuage". "J'étais tellement concentrée sur notre performance, et connectée avec Evan".

"Nous poursuivions ce but depuis tant d'années, et ça vient d'arriver", a commenté Evan Bates. "C'était excitant et stressant à la fois. La danse sur glace est très compétitive".

"Nous voulions juste nous concentrer sur nous-mêmes et livrer notre meilleur patinage, mettre en valeur tout notre travail de cette année et si possible offrir un beau spectacle à tout le monde", a ajouté l'Américain.