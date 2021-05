Mondiaux de relais: Simbine bien lancé

Impressionnant, Akani Simbine a mené l'Afrique du Sud à la victoire sur le 4x100 m des Mondiaux de relais dimanche à Chorzow (Pologne), où l'équipe de France a raté sa 2e journée.

Les difficultés de voyage dues à la crise sanitaire, et le manque d'enjeu de la compétition, ont privé les Mondiaux de relais de plusieurs nations majeures de l'athlétisme, dont les Etats-Unis, la Jamaïque ou le Canada.

Simbine était ainsi le seul candidat au titre olympique sur 100m présent en Pologne. Il a assumé son statut avec un dernier relais impressionnant pour mener son équipe à la victoire sur 4x100m.

Parti plusieurs mètres derrière le dernier relayeur brésilien Paulo André Camilo de Oliveira, le Sud-Africain a couru une ligne droite de feu pour devancer sur la ligne son concurrent pour un centième de seconde.

Le Brésil a finalement été disqualifié (pied sur la ligne intérieure), tout comme le Ghana, initialement 3e (passage hors-zone), laissant la 2e place à l'Italie (39.21) et la 3e au Japon (39.42), loin derrière l'Afrique du Sud (38.71).

Dans des mauvaises conditions pour le sprint (environ 7 degrés, pluie par intermittence), personne n'a affolé le chrono mais Simbine, 5e aux Jeux de Rio en 2016 et 4e aux Mondiaux de Doha en 2019, a réalisé ce qui était attendu d'un candidat au titre olympique sur 100 m (record en 9.89 établi en 2016).

De leur côté, les Bleus ont complètement raté leur dimanche, après avoir assuré la veille la qualification des relais 4x100 et 4x400m féminins pour les Jeux olympiques (les relais hommes étaient déjà qualifiés, le 4x400m mixte ne l'est pas pour l'instant).

Sur le 4x100m, les Françaises (Wided Atatou, Cynthia Leduc, Maroussia Paré, Sarah Richard-Mingas) n'ont pas réussi à se passer le témoin lors du dernier passage, et n'ont donc pas terminé la finale remportée par l'Italie (43.79) devant la Pologne (44.10) et les Pays-Bas (44.10 également).

Avec une équipe B par rapport à samedi, le 4x400m féminin a terminé 8e et dernier de sa finale, à plus de 12 secondes des Cubaines victorieuses. Les hommes du 4x400m ont pris la 7e place, à distance des Pays-Bas, alors que leurs collègues du 4x100m avaient échoué samedi à se qualifier pour la finale.

"L'objectif c'était la qualification olympique et pour les Mondiaux-2022, sur cinq relais on en a quatre aux JO, a indiqué lors d'un point presse le directeur de la haute performance Florian Rousseau. Sur les 4x400 m, une fois en finale, les responsables ont fait tourner l'équipe pour donner de l'expérience avant 2024 et faire une revue d'effectifs".

"Pour le 4x100 m ça montre que rien ne remplace la compétition. C'était une étape pour les filles, ça va leur permettre de retravailler certains points", a-t-il ajouté.

L'Italie, au collectif brillant ce week-end, a remporté le 4x400m mixte devant le Brésil et la République Dominicaine, discipline pour la première fois au programme olympique cet été à Tokyo (23 juillet-9 août).