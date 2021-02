Mondiaux de ski alpin: le Français Mathieu Faivre sacré en géant, après son titre en parallèle

Le Français Mathieu Faivre est devenu vendredi champion du monde de slalom géant lors des Championnats du monde de ski alpin de Cortina d'Ampezzo (Italie), sa deuxième médaille d'or lors de ses Mondiaux après son titre en parallèle mardi.

Faivre, 29 ans, a profité de la sortie de piste de son compatriote et grandissime favori Alexis Pinturault, meilleur temps de la première manche, pour devancer de 63/100 l'Italien Luca De Aliprandini et de 87/100 l'Autrichien Marco Schwarz.

C'est la première victoire d'un Français en géant lors d'un Championnat du monde depuis Jean-Claude Killy en 1968, soit 53 ans.

Faivre a réalisé le 4e chrono des deux manches pour remporter sa deuxième médaille d'or de ces Mondiaux, après son titre en parallèle.

Luca De Aliprandini, 30 ans, termine vice-champion du monde, remportant au passage la première médaille mondiale de sa carrière. L'Autrichien Marco Schwarz, titré en combiné, complète le podium.

Favori et meilleur temps de la première manche, Alexis Pinturault est sorti de piste alors qu'il était en tête. Le meilleur géantiste de l'hiver (3 victoires) n'a toujours pas remporté le titre mondial dans sa discipline favorite (2 podiums mondiaux).

Pas de médaille non plus pour les autres favoris: le Croate Filip Zubcic (28 ans) finit 4e à 1 sec 59 et le Suisse Loïc Meillard (23 ans) est 5e à 1 sec 77, alors que la saison galère continue pour le Norvégien Henrik Kristoffersen, tenant du titre, qui termine 9e à 2 min 53.

Autre Français qualifié en seconde manche, Victor Muffat-Jeandet termine 13e à 3 sec 84. Thibaut Favrot est lui sorti de piste.