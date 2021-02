Mondiaux de ski alpin: le super-G dames annulé en raison du brouillard

Le super-G dames des Mondiaux de ski alpin de Cortina d'Ampezzo (Italie), programmé ce mardi, a finalement été annulé en raison du brouillard, a annoncé la Fédération internationale de ski (FIS).

"Des informations à propos d'une possible reprogrammation seront communiquées ultérieurement", a précisé la FIS.

Le départ de la course, initialement prévu à 13h00 locales (12h00 GMT), avait été dans un premier temps retardé et abaissé en raison du peu de visibilité dû au brouillard sur le haut de la piste.

Il s'agit du troisième contre-temps de ces Mondiaux après le report d'une semaine du combiné dames prévu lundi et la reprogrammation du super-G hommes de mardi à jeudi, un plan de prévention avalanche lundi ayant empêché la préparation de la piste.

Et la météo est de nouveau annoncée très mauvaise mercredi, jour du combiné hommes, avec d'importantes précipitations (pluie et neige), avant l'arrivée du froid et du beau temps normalement pour jeudi.

La FIS fait désormais face à un casse-tête pour la tenue de l'ensemble de ses courses alors qu'elle doit aussi composer avec l'obligation de proposer au moins un entraînement officiel les jours précédant les descentes femmes (samedi) et hommes (dimanche)