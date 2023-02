Mondiaux de ski alpin: Marta Bassino domine le super-G devant Mikaela Shiffrin

Marta Bassino a remporté le super-G des Mondiaux de ski alpin mercredi à Méribel devant la vedette américaine Mikaela Shiffrin, devenant la deuxième Italienne sacrée sur la piste du Roc de Fer après Federica Brignone lundi, en autant de courses.

Bassino a obtenu sa deuxième médaille mondiale après l'or du parallèle gagné à Cortina d'Ampezzo (Italie) en 2021, tandis que Shiffrin est montée pour la douzième fois sur un podium mondial, se rapprochant du record (quinze) détenu par l'Allemande Christl Cranz.

Si elle n'est pas parvenue à remporter l'or, Shiffrin a toutefois lancé ses Championnats du monde, après être sortie dans le combiné lundi.

La skieuse du Colorado a terminé la course à onze centièmes de Bassino, devant l'Autrichienne Cornelia Hütter et la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie, troisièmes ex æquo à 33 centièmes de l'Italienne.

Sur la piste du Roc de Fer, ce n'était pas Bassino mais bien sa compatriote Brignone qui était favorite, après sa démonstration lors de la première manche du combiné, un autre super-G. Mais "Fede" n'est pas parvenue à skier aussi rapidement, terminant la course à la huitième place.