Mondiaux de ski alpin: Pinturault en chef de file des Bleus, Théaux pas sélectionné

Le champion du monde en titre du combiné Alexis Pinturault mène la sélection de l'équipe de France pour les Mondiaux de ski alpin qui débutent lundi à Cortina d'Ampezzo (Italie) sans le spécialiste de vitesse Adrien Théaux, a annoncé samedi la Fédération française de ski (FFS).

Adrien Théaux (36 ans), médaillé de bronze en super-G en 2015, aurait pu participer à ses huitièmes Championnats du monde consécutifs, mais n'a pas été retenu. Le skieur, qui s'était gravement blessé au genou droit en janvier 2020, est revenu à la compétition en décembre, mais n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau (au mieux une 14e place en super-G).

Blaise Giezendanner, 4e aux Jeux olympiques de 2018 en super-G et Brice Roger, qui s'est blessé au genou vendredi à Garmisch (Allemagne), ne font pas partie de la sélection non plus.

Les principaux espoirs de médailles reposeront sur le leader du classement général Alexis Pinturault (super-G, combiné, géant et slalom), la double championne du monde de géant Tessa Worley, le slalomeur Clément Noël et le descendeur Johan Clarey.

La sélection française:

Femmes: Doriane Escané, Coralie Frasse-Sombet, Laura Gauché, Tiffany Gauthier, Tifany Roux, Nastasia Noens et Tessa Worley.

Hommes: Nils Allègre, Matthieu Bailet, Johan Clarey, Mathieu Faivre, Thibaut Favrot, Jean-Baptiste Grange, Victor Muffat-Jandet, Maxence Muzaton, Clément Noël et Alexis Pinturault.