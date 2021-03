Mondiaux de ski de fond: Johaug remporte un 4e titre à Oberstdorf sur le 30 km classique

La Norvégienne Therese Johaug, intouchable, a écrasé le 30 km classique en mass start pour s'offrir samedi un 4e titre en quatre courses aux Mondiaux de ski nordique d'Oberstdorf (Allemagne).

Elle a devancé sa compatriote Heidi Weng (à 2:34.2) et la Suédoise Frida Karlsson (à 2:34.8).

A 32 ans, C'est le 10e titre individuel (14e au total) pour Johaug en sept participations aux Mondiaux. Elle égale la Russe Elena Vaelbe Trubitsina (10) et n'est plus devancée que par sa compatriote Marit Björgen (12).

Impériale à Oberstdorf, elle a remporté son 4e titre en quatre courses après le skiathlon, le 10 km et le relais 4x5 km.

Plus de deux minutes trente derrière Johaug, qui était partie seule dès le début de la course, les médailles se sont jouées dans la dernière bosse.

Heidi Weng a été la plus puissante pour devancer Frida Karlsson et une autre Suédoise, Ebba Andersson. Les trois skieuses avaient pourtant chuté ensemble dans une descente aux deux-tiers de la course.

La Française Delphine Claudel a pris la 17e place.