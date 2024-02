Mondiaux de water-polo: les Bleus, battus par la Croatie en demi-finale, viseront le bronze

L'équipe de France masculine de water-polo, novice à ce stade de la compétition, s'est inclinée contre la Croatie 17-16 aux tirs au but jeudi en demi-finale des Championnats du monde de Doha.

Légèrement dominés en début de match, les joueurs de Florian Bruzzo ont réussi à rester au contact jusqu'au milieu du troisième quart-temps, lorsque les Croates ont commencé à creuser un écart.

Menés 9-6 à l'entame du dernier quart-temps, les Bleus sont parvenus à égaliser 10-10 à 2 min 30 sec de la fin, puis à 11-11 avec seize secondes à jouer pour arracher la séance de tirs. Celle-ci a tourné à l'avantage de la Croatie, grande habituée des podiums internationaux.

"On a fait une bonne partie, il en manque encore un peu. C'est tout", a réagi Florian Bruzzo. "On va retourner au travail et dès demain il va falloir préparer le match contre l'Espagne pour la troisième place."