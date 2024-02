Mondiaux de water-polo: pour les Bleus, une compétition porteuse d'espoirs avant les Jeux

Partager:

Malgré la déception de rentrer bredouille, l'équipe de France masculine de water-polo tire des enseignements positifs de ses Mondiaux au Qatar et espère s'en servir pour revenir plus forte aux Jeux. "Il y a la place pour être compétitif", estime le DTN Julien Issoulié. Seuls les puristes des sports aquatiques se souviennent que le water-polo était devenu en 1924 à Paris le premier sport collectif français sacré champion olympique. Cent ans après, les Bleus se prennent à rêver de répéter cette incroyable épopée lors des Jeux à domicile dans cinq mois.

La bande à Thomas Vernoux, l'homme fort des Bleus, considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, espérait arriver à Paris avec la fierté d'avoir décroché la première médaille mondiale du water-polo tricolore. Passés à un tir au but de la finale, c'est finalement au pied du podium qu'ils ont terminé leur épopée qatarie. "On apprend, on va retourner au travail et on va revenir plus fort. On ne va pas tout jeter à la poubelle", glisse le sélectionneur Florian Bruzzo. Car malgré la défaite (14-10) contre l'Espgagne dans le match pour le bronze, les Bleus ont réalisé un excellent tournoi en atteignant le dernier carré pour la première fois de leur histoire.

- "Encore du travail" - "Ce qui est frustrant, c'est qu'au début de la compétition, on te dit: +Tu finis dans le top 4+, on répond: +C'est bien, on y va+. Et puis finalement quand tu vois qu'il y a la place pour faire mieux...", souffle le Directeur technique national Julien Issoulié. "C'est aussi bien de se rappeler que finalement ce n'est pas encore tout à fait acquis et qu'il y a encore du travail à faire. Il y a du temps et maintenant on va récupérer et repartir (...) car il y a la place pour être compétitif." Au cours du tournoi, les Bleus ont confirmé leur montée en puissance dans la hiérarchie du water-polo mondial et ont notamment marqué les esprits avec leur victoire (11-10) arrachée dans les dernières secondes face aux champions du monde en titre hongrois en quart de finale. Ils n'ont ensuite cédé qu'aux tirs au but en demi-finale contre la Croatie, qui est ensuite allée chercher le titre.