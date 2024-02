Mondiaux en eau libre: Marc-Antoine Olivier s'offre une médaille d'argent "inimaginable"

Partager:

Le Français Marc-Antoine Olivier, dont la participation était incertaine jusqu'au bout, est devenu vice-champion du monde du 10 km en eau libre dimanche à Doha, allant chercher une médaille d'argent à l'expérience malgré une préparation largement perturbée. L'autre Tricolore en lice Logan Fontaine a terminé au pied du podium. Les deux hommes valident ainsi leur billet pour les Jeux olympiques à domicile dans six mois.

"Depuis que je nage, je crois que ça a été la plus mauvaise préparation et la fois où je me sentais le plus faible", a expliqué Olivier, 27 ans. "Pour moi elle était inimaginable cette médaille." Car pour une raison qu'il n'a pas souhaité dévoiler, Marc-Antoine Olivier n'a su qu'il était autorisé à concourir qu'à son arrivée au Qatar, 48 heures avant le départ de la course, a-t-il expliqué. "Je suis passé par tous les états, heureusement que j'ai un gros entourage autour de moi qui était là au quotidien."

Enigmatique, le Nordiste a promis d'en dire plus mercredi. "C'est encore confidentiel, ça sortira officiellement le 7 février. Je pense que certaines personnes comprendront et d'autres ne comprendront pas, c'est des faits de vie..." "Il y a eu énormément de pression, clairement ça aurait pu mettre un stop à ma carrière. Quand ce sera officiel, je m'expliquerai dessus. Vous comprendrez pourquoi", a-t-il poursuivi. Pour aller chercher cette médaille, Olivier a parfaitement géré sa course nagée dans la baie du Vieux port de Doha. "Je n'avais qu'une possibilité aujourd'hui, c'était de jouer le sprint et me préserver au maximum", a-t-il expliqué. "C'est l'expérience!"