Mondo Duplantis et Sydney McLaughlin sont les athlètes mondiaux de l'année

(Belga) Le perchiste suédois Mondo Duplantis et la hurdleuse américaine Sydney McLaughlin ont été nommés athlètes de l'année par World Athletics, lundi soir.

Duplantis, 23 ans, est devenu champion du monde en salle et en plein air et champion d'Europe en 2022. Il a porté ses records du monde à 6m20 (en salle) et 6m21 (en plein air). Duplantis a déjà reçu ce prix en 2020. Il succède au Norvégien Karsten Warholm, spécialiste du 400m. Parmi les nommés, on retrouvait également le Marocain Soufiane El Bakkali (champion du monde du 3 000 m steeple), le Norvégien Jakob Ingebrigtsen (champion du monde et d'Europe du 5 000 m, champion d'Europe du 1 500 m), le Kenyan Eliud Kipchoge (record du monde du marathon amélioré) et l'Américain Noah Lyles (champion du monde du 200 m). McLaughlin, 23 ans, a remporté deux titres mondiaux à Eugene cette année: le 400 mètres haies et le relais 4x400 mètres. Elle a abaissé son record du monde du 400 mètres haies à deux reprises, lors des 'trials' américains (51.41) et des Championnats du monde (50.68). Les quatre autres nommées étaient la Nigériane Tobi Amusan (championne du monde du 100 m haies), la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce (championne du monde du 100 m), la Péruvienne Kimberly Garcia (championne du monde du 20 km marche) et la Vénézuélienne Yulimar Rojas (championne du monde du triple saut en salle et en plein air). McLaughlin succède au palmarès à la star jamaïcaine du sprint Eliane Thompson-Herah. Lauréate en 2017, Nafi Thiam est la seule Belge à figurer au palmarès. Le sprinteur américain Erriyon Knighton et la lanceuse de javelot serbe Adriana Vilagos ont été désignés "étoiles montantes de l'année". (Belga)