Mons crée la surprise à Limburg, Alost n'en a pas fait autant à Liège

Pour la seconde fois d'affilée, Limburg s'est fait surprendre à domicile par une équipe moins bien classée. Les Limbourgeois avaient pourtant pris le meilleur départ pour mener 16-6 après cinq minutes. Sous la direction de Conley Carrison (23 points, 7 passes) et de Leon Santelj (19 points, 10 rebonds), les Montois ont alors comblé leur retard avant de prendre définitivement la partie à leur compte. Après 33-44 au repos, Limburg a même compté 15 longueurs de retard avant un dernier rush sous l'impulsion de Quentin Serron (15 points). Avec ce succès, Mons reste à la 9e place du classement provisoire avec 19 points en 15 matchs.

Emmené par un Olivier Troisfontaines (25 points) incandescent face à une équipe où il brilla par le passé, Liège a de son côté rapidement mené 18-8 face à la lanterne rouge alostoise. La réaction des visiteurs et de la paire Blondin-Mutic (13 et 11 points) leur permit toutefois de renverser la vapeur dans le second quart pour mener 35-39 au repos.Les Principautaires serraient les boulons dès la reprise pour s'envoler sous l'impulsion d'Angel Rodriguez (24 points et 9 passes). Avec ce succès, Liège rejoint Charleroi, Malines et le Brussels à la quatrième place du classement avec 21 points (8 succès) mais 13 rencontres seulement.