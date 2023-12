Mons en perdition à Anvers

Anvers s'est imposé facilement (86-50) dimanche contre Mons dans la dernière rencontre comptant pour la 12e journée de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Avec cette victoire, les Giants rejoignent Ostende en tête du classement avec 22 points (10 succès en 12 matches). De son côté, Mons pointe à l'avant-dernière place avec 13 points (1 seul succès) et deux victoires de retard sur Louvain (9e )

En visite à la Lotto Arena, Mons n'a jamais fait le poids face aux Giants. Menés du début jusqu'à la fin de la rencontre (repos 54-27), les Renards ont été dominés dans tous les compartiments du jeu, que ce soit au niveau du rebond, de l'adresse, des passes décisives ou des interceptions et ont compté jusqu'à 38 longueurs de retard .

Pour les Anversois, Rasir Bolton s'est à nouveau montré le plus incisif (25 points en 23 minutes) tandis que seuls Garrison et Thrastarson (11 et 12 points) surnageaient dans le camp visiteur