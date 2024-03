Mons perd son pivot finlandais Max Besselink jusqu'à la fin de la saison

"Suite à un problème reçu à la cheville et après consultation de notre staff médical et d'un second avis convergent du staff médical de l'équipe nationale finlandaise, notre joueur Max Besselink a subi une intervention chirurgicale ce mardi 5 mars. L'opération s'est bien déroulée, et Max devrait pouvoir commencer sa rééducation dans environ 8 semaines", a expliqué le club.

Besselink n'a joué que quatre matches pour les Renards cette saison avec 2,3 points en 7,3 minutes de moyenne. Mons a terminé à la 10e et avant-dernière place de la phase nationale de la BNXT League. Les Montois ont remporté leur premier match de l'Elite Silver de la phase transfrontalière à Leeuwaarden (92-106).