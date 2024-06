Mons prolonge son meneur Conley Garrison pour une saison

Garrison, 25 ans, était arrivé chez les Montois la saison dernière. Il a compilé 12,9 points, 6,1 assists et 4,3 rebonds de moyenne par match avec les Renards en BNXT League.

"Je suis très heureux que Garrison reste avec nous. C'est le joueur qui convient parfaitement à notre équipe et à notre club sur le terrain et en dehors. Ça n'a pas été facile pour lui en début de saison dernière, mais jour après jour il a travaillé très dur et a haussé son niveau de jeu. Nous sommes très impatients de l'avoir à nouveau parmi nous et bien sûr de continuer à le développer. Il va énormément aider l'équipe que ce soit offensivement ou défensivement", a réagi l'entraîneur montois Vedran Bosnic, cité dans le communiqué.