"On a montré notre caractère" juge Victor Wegnez après la victoire des Red Lions

"Ça a vraiment été très physique", soulignait le médian bruxellois, encore essoufflé à sa sortie du terrain. "Notre plan était bon, mais ils ont été beaucoup plus efficaces que nous en première mi-temps. Heureusement, on a bien rectifié le tir après la pause. La victoire est méritée et on est très content d'avoir pu montrer un tel caractère."

L'infatigable milieu de terrain des Red Lions était également très satisfait de l'intégration des nouveaux venus, et du but qu'il a pu offrir à son ami William Ghislain, qui disputait sa première rencontre à ce niveau. "Je lui avais dit avant le tournoi que j'essayerais de lui donner un maximum de bonnes balles, je suis très content pour lui qu'il ait réussi à marquer sur sa deuxième occasion, il le mérite."