Michael Jordan sans voix, LeBron James en larmes, les condoléances de Donald Trump et Barack Obama: la mort du basketteur Kobe Bryant dans un crash d'hélicoptère a soulevé une vague d'émotion à la hauteur du talent de cette légende de la NBA.



Quintuple champion NBA avec les Lakers, son club de toujours, Bryant est décédé dimanche dans le crash de son hélicoptère à Calabasas, dans le sud de la Californie, selon la maire de la ville et le gouverneur de la province, qui ont confirmé le décès quelques heures après son annonce par le site américain d'actualités sur les célébrités TMZ.

Les plus grands sportifs ont rendu hommage à celui qui fut leur adversaire, leur mentor, leur inspiration ou leur bourreau sur les parquets. Parmi ces sportifs, le Diable Rouge Romelu Lukaku a rendu un vibrant hommage à son idole.

"Ma plus grande idole sportive est cet homme ici. Votre éthique de travail et votre mentalité m'ont tellement inspiré dès que j'ai compris ce qu'il fallait pour devenir un pro. Vous appréciez votre nouveau chapitre dans votre vie et nous laisser comme ça est dévastateur .. je vous aime tellement! Toi, le meilleur joueur de tous les temps", a écrit le joueur de l'Inter Milan sur son compte Instagram.