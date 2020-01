Mort de Kobe Bryant: son épouse Vanessa est "dévastée" mais tente de "tenir bon pour ses filles"

Les experts légistes ont officiellement identifié mardi le corps du basketteur Kobe Bryant parmi les neuf sortis des débris de l'hélicoptère qui s'est écrasé voici deux jours sur une colline près de Los Angeles.

Ancienne gloire des Lakers, Bryant, 41 ans, était avec Gianna, une de ses quatre filles âgée de 13 ans, dans l'hélicoptère qui les transportait d'Orange County, où ils résidaient, à la Mamba Academy, un centre sportif propriété de la star situé à Newbury Park, à 135 km de là.

Vanessa, l'épouse du sportif et mère de Gianna, est "dévastée", a confié un ami de la famille au magazine People ce mardi 28 janvier. La veuve de Kobe Bryant tente de "garder la tête haute" et d'être forte pour Natalia, Bianka et Capri.

"Elle ne peut pas finir une phrase sans pleurer (...) Elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour tenir bon pour ses filles. Maintenant, c’est elle qui doit être forte", a ajouté la source.

"Ils étaient des âmes sœurs. Elle le considérait comme son partenaire de vie", a précisé l'ami des Bryant.