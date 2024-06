Nadine Broersen, ancienne championne du monde de pentathlon, met fin à sa carrière

Nadine Boersen a participé trois fois aux Jeux olympiques (2012, 2016 et 2021) et souhaitait participer aux Jeux de Paris. "Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Les Championnats d'Europe et les Jeux Olympiques étaient mes objectifs de l'année. J'ai mis du temps à m'y résoudre, mais ce n'est plus réaliste", a-t-elle expliqué.