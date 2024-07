Nafi Thiam 13e à la hauteur à Paris après son stage en Turquie

Dimanche, elle a eu besoin de trois essais pour franchir 1m88 et n'a pas réussi à passer 1m92. Son record personnel est à 2m02. "J'étais encore fatiguée de mon stage en Turquie et juste avant le concours de la hauteur, j'ai encore effectué un entraînement aux haies sur le terrain d'échauffement", a expliqué Thiam. "Cette compétition faisait encore partie du stage d'entraînement pour moi. A présent, je vais prendre une semaine de repos chez moi et ensuite, je me sentirai encore fraiche. Physiquement, je suis déjà mieux qu'à l'Euro de Rome, mais justement parce que je suis plus rapide et plus forte, mon élan n'était plus correct. J'ai dû déplacer mes marques et c'était un peu une recherche, mais ce n'est pas grave. C'est la raison pour laquelle je suis venue à Paris. Si je devais encore faire ces adaptations à Paris, ce ne serait pas idéal."

Thiam n'a pas encore décidé si elle disputera d'autres compétitions avant les Jeux. "Si j'en ressens le besoin, je le ferai, peut-être aux haies ou à la longueur", a indiqué la double championne olympique. "Cela devra se passer avant le 18 juillet, car je partirai à nouveau pour Belek, en Turquie, et j'y resterai jusqu'aux derniers jours avant les Jeux."