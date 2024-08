Nafi Thiam après son troisième titre: "C'est exceptionnel"

"C'était très difficile", a-t-elle confié après le 800m, la dernière épreuve. "C'était des journées longues et nerveuses. J'ai dû me répéter plusieurs fois que j'étais prête et capable de le faire. C'était une compétition fermée, mais tout s'est bien déroulé."

"Il était important de bouger le plus possible", a-t-elle ajouté. "Je me suis blessée pendant le saut en longueur et je n'ai donc pas pu m'échauffer comme prévu pour le lancer du javelot, ce qui a rendu les choses encore plus difficiles. Je suis très fière de ce que j'ai fait pendant ces deux jours. Trois titres olympiques, c'est vraiment exceptionnel", s'est-elle réjouie.