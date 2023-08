Nafi Thiam hésite et n'a pas encore confirmé sa participation à la fédération belge

Les tendons d'Achille gênent Thiam depuis un certain temps. Elle en a parlé en juin et en juillet. Elle a préféré faire l'impasse sur les meetings de la Ligue de Diamant de Monaco (21 juillet) et de Londres (23 juillet). Aux championnats de Belgique, le week-end dernier à Bruges, la meilleure athlète belge de l'histoire est repartie chez elle après les séries du 100 mètres haies, sans courir la finale et sans parler à la presse. Le quotidien Le Soir a écrit qu'il y avait des doutes dans le camp de Thiam quant à sa participation aux Mondiaux dans la capitale hongroise. Belgian Athletics a confirmé qu'aucune décision n'a encore été prise pour Budapest. La date à laquelle cette décision sera prise n'est donc pas claire. L'ultime date pour s'inscrire a été fixée au lundi 7 août à minuit par World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme. Plus aucune inscription ne sera possible ensuite.

Thiam doit défendre à Budapest son titre remporté l'année dernière à Eugene, aux États-Unis. Elle a enlevé son premier titre mondial à Londres en 2017. Si elle enlève un 3e titre, la Namuroise rejoindrait au sommet du palmarès les deux seules athlètes sacrées à trois reprises: la Suédoise Carolina Kluft (2003, 2005, 2007) et la Britannique Jessica Ennis (2009, 2011, 2015).