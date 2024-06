Nafi Thiam à propos des JO de Paris : "Il n'y aura pas de souci pour me qualifier"

"Je pars du principe qu'il n'y aura pas de souci pour me qualifier." Nafi Thiam a affiché une belle confiance en évoquant l'obligation qu'il lui reste de se qualifier pour l'heptathlon des Jeux Olympiques de Paris fixé aux 8 et 9 août. La période de qualification s'achève le 30 juin.

"Cela reste une compétition, il peut toujours y avoir un souci. Et s'il y en a un, on verra. Mais il n'y a pas de raison pour ne pas avoir ma qualification".

La double championne olympique, du monde et d'Europe de l'heptathlon a rassuré sur l'état physique de ses tendons d'Achile. "Cela ne me gêne pas à l'entraînement. Je n'ai pas peur de me faire mal."

"Et si je me blesse, et cela peut arriver n'importe quand, les Jeux seront terminés."

L'inquiétude et/ou la pression qui aurait pu naître de n'avoir qu'une chance de se qualifier en décidant de commencer sa saison aussi tard n'est donc pas présente.