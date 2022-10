Nafi Thiam rencontre son double... en Lego: une rencontre improbable pour une bonne cause (photos)

Une statue grandeur nature de l'athlète Nafissatou Thiam en Lego a été inaugurée mardi matin dans le hall de la gare de Bruxelles-Central.

Dans le cadre de la campagne "Get ready for girls" du groupe Lego et de la journée internationale de la fille, le groupe a présenté, le 5 octobre dernier, une statue grandeur nature de la double championne olympique, championne du monde et championne d'Europe en titre d'heptathlon Nafissatou Thiam sur sa piste d'entraînement, située dans le quartier Naimette-Xhovémont à Liège.

"Le but de la campagne 'Get ready for girls' est de montrer aux filles qu'elles ont leur place partout dans le sport. Pour moi, le sport est encore fort masculin. L'idée, c'est de leur donner l'envie de rêver, leur montrer qu'elles peuvent faire tout ce dont elles ont envie et qu'il n'y a pas de limite au possible," a fait remarquer Nafi Thiam à l'agence Belga.

L'athlète de 28 ans en a aussi profité pour faire le point sur les améliorations dans le sport féminin. "Au niveau de la participation aux Jeux olympiques, par exemple, c'est assez équilibré. Après, je pense qu'il y a encore pas mal de progrès à faire pour tout ce qui est autour. C'est-à-dire dans le coaching où il y a encore très peu de femmes, dans les rôles décisionnels, dans les fédérations, où il y a encore des grosses différences d'égalité dans les salaires. Il y a aussi d'autres problèmes avec notamment la vision du corps de la femme avec encore beaucoup de préjugés. C'est bien qu'il y ait ce genre d'initiative pour en parler et ouvrir la conversation parce que c'est comme ça que le progrès continue", a-t-elle expliqué.

Celle qui domine l'heptathlon est consciente que sa notoriété pour faire bouger les mentalités. "J'ai été moi-même une jeune fille. J'ai commencé le sport à l'âge de 6 ans et je pense que c'est aussi un peu de ma responsabilité de donner envie à ces jeunes filles, de les pousser à croire qu'elles sont capables de se faire leur place dans le sport, mais aussi de manière générale dans n'importe quel monde qui les intéresse", a raconté Nafi Thiam.

Depuis mardi matin, la statue est exposée dans le hall de la gare de Bruxelles-Central. Un hommage symbolique car, sur dix statues de personnalités en Belgique, neuf sont des hommes, selon une enquête menée par le bureau d'études iVOX pour le compte du groupe Lego.

Au total, 19.000 pièces de Lego et 110 heures de travail ont été nécessaires pour la construction de la statue.

La statue grandeur nature de Nafi Thiam restera exposée jusqu'au 17 octobre dans la gare bruxelloise avant d'être transportée au Lego Store de la rue Neuve, toujours à Bruxelles, jusqu'au 30 novembre prochain.