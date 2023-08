Nafissatou Thiam "contrainte de renoncer" aux championnats du monde de Budapest

La Rhisnoise, qui aura 29 ans le 19 août ,jour de l'ouverture des Mondiaux, est double championne du monde (2017 et 2022), d'Europe (2018 et 2022) et olympique (2016, 2021) de l'heptathlon. Elle souffre depuis plusieurs semaines de douleurs au tendon d'Achille, qui l'ont forcé à renoncer aux meetings de la Ligue de Diamant de Monaco le 21 juillet et Londres le 23 juillet. Ses dernières prestations aux championnats de Belgique à Bruges fin juillet n'avaient pas été convaincantes (13.66 au 100m haies et 51m95 au javelot). Sa participation aux Mondiaux avait dès lors commencé à être remise en question.

Thiam n'avait pas encore jusqu'ici confirmé sa participation pour ces Mondiaux et avait laissé entendre qu'elle ne prendrait aucun risque qui compromettrait sa participation l'an prochain aux Jeux Olympiques de Paris où elle ambitionnera une troisième médaille d'or consécutive.