En route vers l'or: Nafi Thiam reprend son trône après la hauteur, Vidts prend la 4e place

Nafi Thiam et Noor Vidts ont bien débuté leurs sept travaux de l'heptathlon des Mondiaux d'Eugene dimanche à l'Hayward Field par le 100 m haies. Elles occupent respectivement les 5e et 3e places des quinze concurrentes.

Deuxième épreuve : le saut en hauteur

Pour son épreuve fétiche, Nafissatou Thiam n'a pas déçu. La Namuroise s'est sublimée et a terminé le concours comme dernière sauteuse ne s'arrêtant qu'à 1m95. Son meilleur saut de sa saison.

Elle prend la première place avec 2264 points.

Noor Vidts n'a pas à rougir non plus, au contraire. La native de Vilvorde a égalé sa meilleure performance en sautant une barre à 1m83.

Vidts prend la quatrième place du classement avec 2110 points.

Sur le podium, on retrouve derrière Thiam la Polonaise Adriana Sulek deuxième avec 1m89 (1.093 points) qui accuse déjà 88 points de retard (2.176). L'Américaine Anna Hall, 3e du concours avec 1m86 (1.054), se retrouve aussi 3e du classement avec 2.148 points, 116 de moins de Thiam

Première épreuve : le 100m haies

Thiam, double championne olympique 2016 et 2020, championne du monde 2017 et vice-championne du monde en titre, a frappé fort dans l'Oregon, siège de son équipementier. La Namuroise a remporté la première série en 13.21 secondes, tout sourire à l'arrivée en voyant son chrono. Elle améliore de 13/100e son record personnel qui remontait à 2017 en 13.34. Son meilleur chrono de la saison jusque-là remontait aux championnats de Belgique le 26 juin à Gentbrugge en 13.50. Elle engrange 1.093 points, en avance de 19 points sur son record personnel de 7.013 points à Götzis en 2017. Elle et occupe la 5e place du classement.

Noor Vidts a elle couvert la ligne droite et ses dix haies en 13.20 secondes en se classant quatrième dans la deuxième série. Le record personnel de la championne du monde en titre du pentathlon est de 13.17 qui a été établi l'an dernier aux JO de Tokyo. Cette saison, elle avait signé 13.33 il y a quinze jours à Heusden-Zolder. Avec ce deuxième temps en carrière, elle possède 1.094 points, 5 de moins que lors de son total record aux JO de Tokyo (6.571). Vidts partage la 3e place provisoire.

À l'issue de cette première épreuve, l'Américaine Michelle Atterley est en tête avec 1.106 points (elle a couru en 13.12) devant la Suissesse Annik Kälin 1.099 (13.17). l'Américaine Anna Hall qui a devancé aux millièmes de seconde Vidts en possède 1.094 (13.20) et partage la 3e place avec la Vilvordoise.