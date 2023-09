Nafissatou Thiam parmi les 10 nommées au titre d'athlète européenne de l'année

La concurrence est cependant conséquente pour l'athlète belge de 29 ans. Parmi les nommées figure en effet la Néerlandaise Femke Bol, championne du monde et championne d'Europe en salle sur 400m. Elle est détentrice du record du monde indoor sur 400m en 49.26 (réussis le 19 février à apeldoorn) et du record d'Europe sur 400m haies en 51.45, 3e performance mondiale de tous les temps.

La double championne olympique et du monde de l'heptathlon, qui n'avait pu défendre son titre aux Mondiaux de Budapest en raison de problèmes au tendon d'Achille, a décroché tout de même cette année le titre de championne d'Europe en salle au pentathlon le 3 mars à Istanbul avec un record du monde porté à 5.055 points.

Les huit autres candidates sélectionnées par European Athletics sont la Néerlandaise Sifan Hassan (1.500m/5.000m), les Britanniques Keely Hodgkinson (800m) et Katarina Johnson-Thompson (heptathlon), la Polonaise Natalia Kaczmarek (400m), l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh (hauteur), la Finlandaise Wilma Murto (perche), l'Espagnole Maria Perez (marche) et la Serbe Ivana Vuleta (longueur).

Chez les messieurs, le détenteur du record du monde de la perche (6m23), le Suédois Armand Duplantis est nommé aux côtés des Britanniques Matthew Hudson-Smith (400m) et Josh Kerr (1.500m), des Norvégiens Jakob Ingebrigtsen (1.500/5.000m) et Karsten Warholm (400m/400m haies), de l'Espagnol Alvaro Martin (marche), du Polonais Wojciech Nowicki (marteau), du Suédois Daniel Stahl (disque), de l'Italien Gianmarco Tamberi (hauteur) et du Grec Miltiadis Tentoglou (longueur).

La cérémonie de remise des récompenses aura lieu le 21 octobre à Vilnius en Lituanie lors des Golden Tracks.