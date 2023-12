Namur à son tour éliminé, il n'y a plus de club belge en EuroCoupe

Namur Capitale s'est incliné 52-63 jeudi face aux Italiennes de Sassari en match retour des 16e de finale de l'EuroCoupe féminine de basket. Après l'élimination de Malines et de Castors Braine mercredi, il n'y aura donc plus de club belge en 8e de finale. De son côté, l'Estudiantes Madrid (et son intérieure belge Billie Massey) a également été éliminé après sa défaite 63-76 face aux Turques de Kayseri.