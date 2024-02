Naomi Van Den Broeck troisième avec un record personnel à Madrid

Il y a deux semaines, Van Den Broeck avait déjà montré sa grande forme en portant son chrono de référence à 52.23. A Madrid, elle a encore abaissé cette marque de 22 centièmes. Avec son chrono de 52.01, elle conforte sa deuxième place au classement belge de tous les temps et se rapproche de Cynthia Bolingo, dont le record de Belgique date d'il y a cinq ans et est de 51.62. La semaine prochaine, Van Den Broeck et Bolingo disputeront le 4x400m aux Mondiaux en salle de Glasgow.

John Heymans a chuté dans l'avant-dernier tour du 3.000 mètres à Madrid. Il a terminé huitième en 7:49.73, alors que son record personnel, établi il y a deux semaines, est de 7:41.59. Heymans disputera le 3.000 mètres à Glasgow. Sur 1.500 mètres, Elise Vanderelst a dû se contenter de la neuvième place en 4:14.67. Son record de Belgique est fixé à 4:05.71. Pieter Sisk a pris la sixième place du 800 mètres en 1:47.52, lui qui dispose d'un record personnel en 1:46.10.