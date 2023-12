Natation: "L'énergie générale de l'équipe est incroyable", se réjouit Florent Manaudou

R: "C'était très bien. On parle beaucoup des titres sur les distances reines mais je ne retiens pas que ça. Je vois des premières médailles internationales pour Pauline Mahieu ou Mary-Ambre Moluh par exemple, des filles qui arrivent à monter sur le podium. Je pense que c'est toujours important pour la motivation. Donc on a eu une très bonne équipe de France, alors qu'il nous manquait quand même un bon nageur qui est aux Etats-Unis (Léon Marchand, NDLR). Je pense aussi à Mélanie Hénique ou Marie Wattel. Avec l'équipe qu'on avait qui était très bonne mais sans être tous là, c'est pas mal."

Q: Cette équipe vous donne-t-elle de l'énergie ?

R: "Oui parce que ce sont des jeunes et ils sont hargneux. L'équipe vit beaucoup mieux ensemble qu'il y a quelques années. Tout le monde se parle, il n'y a pas de clan. On a souvent eu des clans en équipe de France, il y a une dizaine d'années, il y avait Antibes, Marseille, Nice, etc. Là tout le monde est avec tout le monde et l'énergie générale est incroyable."