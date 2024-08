Natation: Léon Marchand, une semaine majuscule

Attendu en héros aux JO de Paris, Léon Marchand a parfaitement tenu son rang et même dépassé les attentes qui pesaient sur lui en s'offrant quatre titres et une médaille de bronze, un exploit immense qui a suscité l'admiration de ses pairs.

"J'avais beaucoup de pression pour le 400 m quatre nages, c'est ma spécialité, je détiens le record du monde. C'était le premier jour donc j'avais pas mal de pression", a-t-il reconnu. "Mais ça m'a permis de me libérer. Et après, c'était que du fun!"

Et c'est avec ce relâchement que l'élève de Bob Bowman est allé chercher trois jours plus tard, en moins de deux heures, un incroyable doublé en or sur 200 m brasse et 200 m papillon, qui restera dans les annales de la natation.

"C'est probablement le plus grand doublé que j'aie vu dans l'histoire de notre sport", a affirmé la légende absolue de la natation, Michael Phelps en personne, après avoir vibré devant ses courses.

- "Dans ma bulle" -

Des exploits qui ont suscité l'admiration de ses coéquipiers de l'équipe de France. "Je n'ai pas de mots. Moi qui suis un grand fan de natation, c'est génial de voir ça", a ainsi apprécié Yohann Ndoye-Brouard, qui a décroché le bronze du relais 4x100 m quatre nages avec Marchand. "On n'a pas l'impression qu'il soit comme nous, qu'il ait deux bras, deux jambes. Il est exceptionnel. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il fait."

Pour le DTN de la natation Julien Issoulié, sa capacité à répéter les efforts malgré la fatigue accumulée au cours de la semaine est également à souligner. "Là où il m'a surpris, c'est dans la capacité à le faire plusieurs fois. Quatorze fois à ce niveau-là, nous, on aurait mal un peu partout, je crois", a-t-il déclaré. "Il l'a fait en étant attendu. Il l'a fait brillamment à chaque fois. Il y avait une tension, mine de rien. Il n'était pas sûr à 100% d'arriver à être bon, mais il a été extrêmement bon."

La suite pour le Toulousain? "Là je suis en vacances, je vais profiter au max", a-t-il dit, tout en se disant conscient que sa vie risque d'entrer dans une autre dimension. "J'étais un peu encore dans ma bulle, dans le village avec les athlètes. Je vais vraiment m'en rendre compte la semaine prochaine, je pense."

"Mon statut va changer. Je vais essayer de m'adapter, mais ça ne va pas être facile."