Natation: Marchand s'impose sur 400 m 4 nages à Shanghai

Le quadruple champion olympique français s'est imposé en 4:00.03, pulvérisant de près de plus de six secondes le record de France en bassin de 25 m de Jérémy Stravius établi en 2012 (4:06.85).

Il a devancé l'Italien Alberto Razzetti (4:01.51) et le Néo-Zélandais Lewis Clareburt (4:05.03).

Le Toulousain de 22 ans, qui a remporté cinq médailles aux JO de Paris dont quatre en or, doit ensuite (à 13h27 heure de Paris) prendre part à une autre finale sur 200 m brasse, pour le dernier jour de sa compétition de reprise.

Vendredi et samedi, Marchand a déjà remporté deux finales, en 100 m et 200 m 4 nages. En battant à chaque fois le record de France de la distance (et même d'Europe pour le 200 m 4 nages).

Après s'être reposé, le héros des bassins des Jeux de Paris fait son retour en Chine et doit ensuite participer aux deux prochaines étapes de la Coupe du monde en bassin de 25 m, à Incheon (Corée du Sud, du 24 au 26 octobre) et à Singapour (31 octobre-2 novembre).

De quoi préparer au mieux les Championnats du monde en bassin de 25 m, à Budapest du 10 au 15 décembre.