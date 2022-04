Natation: Terebo conquérante, Ndoye Brouard souverain sur 100 m dos

La deuxième journée des Championnats de France de natation a vu cinq nageurs assurer leur qualification pour les Mondiaux et l'Euro cet été, à commencer par Emma Terebo et Yohann Ndoye Brouard, tous deux souverains sur 100 m dos, mercredi à Limoges.

"De l'excitation, du bonheur et de la joie!" C'est par ces mots qu'Emma Terebo a décrit ses émotions après sa victoire.

Alors qu'on attendait plutôt la Guyanaise Aliana Pigrée, c'est la Néo-Calédonienne de 23 ans qui a conquis le titre de championne de France en dominant la finale, en 59 sec 64. Elle devance de trois centièmes la jeune Mary-Ambre Moluh, 16 ans, qui a aussi réalisé les minima pour les rendez-vous internationaux de l'été.

Les deux nageuses ont même frôlé le vieux record de France de Laure Manaudou, 59 sec 50, datant de 2008.

Pauline Mahieu a pris la troisième place devant la prometteuse Aliana Pigrée, apparemment diminuée par une blessure contractée en janvier.

Les quatre dossistes ont en tout cas offert une finale relevée avec deux nageuses sous la minute. "Ca fait plaisir de voir qu'il y a un peu de monde sur cette course en France. Ca ne fait que nous tirer vers le haut et nous permet de nous dépasser", a analysé Terebo.

Chez les hommes, Yohann Ndoye Brouard, médaillé de bronze aux championnats d'Europe en 2021, a remporté la finale en 53 sec 45 devant Mewen Tomac (53 sec 72), également qualifié pour les Mondiaux et l'Euro.

- "Pas de limite" -

Ndoye Brouard avait commis une erreur rarissime en demi-finales des derniers JO lorsqu'il avait heurté le mur en ratant son virage. Il avait ensuite expliqué cette grosse bourde par une maladie dégénérative des yeux et nage désormais avec des lunettes adaptées.

"Je travaille là-dessus parce que ce n'est pas un traumatisme, mais ça fait peur de se dire que je peux me prendre le mur. Ce serait la deuxième fois donc ce serait un peu la honte", a-t-il souri après sa course. "J'essaye de ne pas trop penser à ça et avec ces lunettes j'y pense encore moins."

L'autre qualifié du jour pour les Championnats du monde et d'Europe s'appelle Hadrien Salvan.

Le nageur de 24 ans s'est imposé en finale du 200 m nage libre en 1 min 46 sec 84. "Je ne me suis jamais considéré comme un nageur très talentueux. J'ai toujours mis du temps à faire les choses et là elles arrivent, c'est super, je ne me mets pas de limite", a-t-il réagi.

"Il y a deux ans, je nageais en 1 min 50. Aujourd'hui, je fais 1 min 46. Je n'ai pas prévu de m'arrêter là", a-t-il prévenu.

Au terme de la deuxième journée de compétition, sept nageurs tricolores déjà ont obtenu leurs billets pour Budapest (Mondiaux du 18 juin au 3 juillet) et Rome (Euro du 11 au 21 août).