NBA: 50 points pour Embiid, San Antonio perd encore

Le MVP 2023 Joel Embiid a eu besoin de 50 points pour aider les Philadelphia 76ers à venir à bout des Washington Wizards, alors que les San Antonio Spurs ont perdu leur 15e rencontre d'affilée à Minnesota mercredi en NBA.

. Joel Embiid, désigné meilleur joueur de la saison régulière 2022-2023, a planté 50 points, son plus gros total cette saison, pour une victoire de Philadelphie contre les mal classés Washington Wizards (131-126). Le pivot a ajouté 13 rebonds et 7 passes à son festival du soir. Le tout sans être en pleine possession de ses moyens, après avoir manqué deux matches pour cause de maladie. "Je ne me sentais pas bien. Ma poitrine me faisait mal... J'ai commencé à me sentir mieux en deuxième mi-temps, mais j'ai souffert", a-t-il commenté.