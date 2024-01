NBA: 70 points et la victoire face à "Wemby" pour Joel Embiid

Le pivot camerounais de Philadelphie Joel Embiid, MVP de la NBA la saison dernière, est entré dans un club très fermé lundi soir en inscrivant 70 points lors de la victoire de son équipe face aux Spurs du rookie français Victor Wembanyama.

Avant Embiid, seuls huit joueurs avaient inscrit 70 points ou plus dans une rencontre NBA: la légende Wilt Chamberlain (détenteur du record, avec 100 points marqués en 1962), l'ailier des Lakers Elgin Baylor (1960), celui de Denver David Thompson (1978), le pivot des Spurs David Robinson (1994), l'arrière des Lakers Kobe Bryant (2006), et enfin, trois joueurs encore en activité, l'arrière de Phoenix Devin Booker (2017) et ceux de Cleveland Donovan Mitchell (2023), et des Bucks Damian Lillard, alors à Portland (2023).