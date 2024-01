NBA: ambiance joyeuse pour LeBron à Los Angeles, morose pour Curry à San Francisco

Les LA Lakers et LeBron James, appelé pour la 20e fois à disputer le All-Star Game, ont mis la défense des Chicago Bulls au supplice (141-132), jeudi en NBA, tandis que Stephen Curry vivait une soirée morose avec ses Warriors, battus par les Kings (134-133).

L'ambiance fut moins joyeuse plus au Nord, à San Francisco. Non retenu, pour l'instant, pour le All-Star Game, Stephen Curry, le meneur aux trois titres de MVP, a en effet mordu la poussière face aux Sacramento Kings.

La superstar des LA Lakers, LeBron James, a fêté dignement sa sélection pour un 20e All-Star Game d'affilée, un record, avec cette victoire prolifique face aux Bulls. Le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue, âgé de 39 ans, a réalisé un double-double, avec 25 points inscrits et 12 passes décisives. Il a aussi été bien épaulé par D'Angelo Russell, auteur de 8 tirs à trois points (29 unités au total), pour ramener les Lakers à l'équilibre avec cette 23e victoire en 46 rencontres, à la 9e place à l'Ouest.

Le panier décisif a été inscrit, d'un dunk, par l'intérieur lituanien Domantas Sabonis, à 22 secondes de la fin. Dans la foulée, Curry, mis sous pression par De'Aaron Fox, a perdu le ballon de la gagne.

Le grand artisan de la victoire de Sacramento a toutefois été Harrison Barnes, qui a battu son record personnel en inscrivant 39 points. "Ca fait du bien... On voulait bien débuter cette série de rencontres à l'extérieur", a réagi l'homme du match, alors que ses Kings vont enchaîner avec six autres déplacements, hors de Californie ceux-là, à Dallas, Memphis, Miami, Indianapolis, Chicago et Cleveland.

Maigre lot de consolation pour Stephen Curry, il a été le meilleur marqueur de sa formation avec 33 points. Mais les Warriors continuent de se morfondre à la 12e place (19 v., 23 d.).