NBA - Antetokounmpo permet à Milwaukee de renverser Boston en fin de match

(Belga) Mené toute la partie, Milwaukee, où Giannis Antetokounmpo effectuait son retour après cinq matchs, a renversé Boston en fin de rencontre pour s'imposer 117-113 samedi, lors du 'Christmas Day' de la NBA, le championnat nord-américain de basket.

Malgré l'absence de neuf joueurs en raison du protocole Covid, Boston partait en trombe, menant rapidement 5-17. Le premier quart s'achevait 22-35 en faveur des Celtics. Le champion en titre continuait à être malmené en première période, les deux équipes regagnant les vestiaires sur le score de 47-62. Les Bucks, qui pouvaient à nouveau compter sur Giannis Antetokounmpo après cinq matchs, recollaient au score dans le troisième quart (90-94). Les Celtics infligeaient un 0-8 partiel en début de dernier quart-temps pour prendre le large (90-102). Mais Antetokounmpo remettait les deux équipes à égalité (111-111). A 30 secondes de la fin, les Bucks prenaient pour la première fois les commandes grâce à un trois points de Wesley Matthews (114-113). Antetokounmpo ponctuait son match par un bloc décisif devant Robert Williams sur l'une des dernières actions du match. Les Bucks conservaient l'avantage (117-113) jusqu'au bout. Antetokounmpo terminait la rencontre avec 36 points, 12 rebonds et 5 assists. En face, Jayson Tatum et Jaylen Brown ont inscrit 25 points chacun. Milwaukee occupe la troisième position à l'Est avec 22 victoires en 35 rencontres. Boston (16 victoires, 17 défaites) est neuvième. Trois autres rencontres sont au programme de ce 'Christmas Day', dont le choc entre dans les deux premiers à l'Ouest, Phoenix et Golden State, et un duel entre les Lakers et Brooklyn, décimé par le protocole Covid. En ouverture, New York a battu Atlanta 101-87. (Belga)