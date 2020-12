NBA: Antetokounmpo prolonge cinq ans à Milwaukee avec un contrat record

La superstar des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo a mis un terme aux spéculations concernant son avenir en affirmant jeudi sur Twitter avoir accepté un nouveau contrat, le plus gros de l'histoire, pour cinq ans de plus avec la franchise.

"C'est ma maison, c'est ma ville", a déclaré le MVP des deux dernières saisons régulières de NBA, qui aurait pu être libre de tout contrat l'année prochaine. "Je suis béni de pouvoir faire partie des Milwaukee Bucks pour les cinq prochaines années. Faisons en sorte que ces années comptent. Le spectacle continue, c'est parti."

La chaîne de télévision américaine ESPN a dévoilé que le renouvellement de son contrat coûterait 228 millions de dollars aux Bucks. L'accord comprend une option pour un départ possible après quatre ans.

ESPN explique également que ces 228 millions de dollars en font le contrat le plus onéreux de l'histoire de la NBA, devant celui de 206,8 millions de dollars signé par Russell Westbrook avec Oklahoma City, pour cinq ans aussi, en 2017.

Le salaire annuel de cet enfant de migrants nigérians né à Athènes, qui a dû vendre des montres, des sacs et des lunettes de soleil à la sauvette pour s'en sortir, s'élèvera à 45,6 millions de dollars par an, soit plus que les 44,5 millions par an de la superstar des Lakers LeBron James.

L'ailier fort âgé de 26 ans a dominé la NBA lors des dernières saisons, remportant cette année le titre de MVP ainsi que celui de meilleur défenseur, avec en moyenne 29,5 points et 13,6 rebonds par match.

Éliminé en finale de la conférence Est en 2019 par Toronto puis en demi-finale de conférence par Miami en 2020, Milwaukee ne parvient pas à atteindre les finales, ce qui a provoqué des rumeurs quant au futur de la superstar.

Elles l'envoyaient chez les Golden State Warriors ou aux Los Angeles Lakers, mais Antetokounmpo a régulièrement répété son désir de rester parmi les Bucks, tant que ceux-ci seraient en mesure de se battre pour le titre.

"Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas à Milwaukee pour les quinze prochaines années", avait-il affirmé en septembre.

Antetokounmpo a aussi expliqué qu'être désigné meilleur joueur de la NBA deux fois de suite ne constituait pas une consolation par rapport aux échecs en play-offs.

"Je suis content de ces trophées, mais je veux plus", a-t-il dit après avoir été nommé MVP. "Je veux être champion", a-t-il ajouté.