NBA: Antetokounmpo titanesque, Wembanyama tout proche

Giannis Antetokounmpo a rapidement pris les choses en main, et le MVP 2019 et 2020, champion en 2021 avec sa franchise, a réussi une performance folle avec 64 points, 14 rebonds et 4 passes, pour une victoire 140 à 126. De quoi établir un nouveau record à Milwaukee -et donc un nouveau record personnel pour lui également puisqu'il a joué toute sa carrière avec les Bucks-, en plus du plus gros carton de la saison.

Inarrêtable, le Grec de 29 ans a tiré à 20 sur 28 et régalé son public du Fisery Forum.

La tension entre les deux formations a culminé lorsqu'Aaron Nesmith a enroulé son bras autour du cou d'Antetokounmpo alors que celui-ci filait au cercle, déclenchant une échauffourée avec joueurs et staff.