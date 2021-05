NBA - Atlanta et New York qualifiés pour les playoffs, les Lakers gardent espoir

(Belga) Atlanta et New York ont validé leur ticket pour les playoffs du championnat nord-américain de basket (NBA), mardi, complétant la liste des qualifiés directs dans la conférence Est.

Atlanta est venu à bout de Washington 120-116. Trae Young (33 points, 9 assists, 8 rebonds), Bogdan Bogdanovic (20 points) et John Collins (18 points) ont lancé les Hawks. En face, Russell Westbrook a fini cette fois avec un double-double (34 points, 15 passes, 5 rebonds, 3 interceptions). New York n'a pas eu besoin de jouer pour assurer sa place en playoffs. Les Knicks ont profité de la défaite 102-94 de Boston, dernier rival dans cette course, à Cleveland. Privé pour une longue durée de Jaylen Brown (poignet), les Celtics se sont appuyés sur Jayson Tatum (29 point, 8 passes), mais cela n'a pas suffi. Finaliste de la conférence Est à trois reprises lors des quatre dernières saisons, Boston (35 victoires, 35 défaites), à qui il reste deux matchs à disputer, est contraint à passer par les barrages, auxquels participeront les clubs classés de la 7e à la 10e place. Atlanta (39 victoires, 31 défaites) et New York (38 victoires, 31 défaites) accompagnent Philadelphie (47 victoires, 22 défaites), Brooklyn (46 victoires, 24 défaites), qui s'est imposé 116-128 à San Antonio, Milwaukee (44 victoires, 25 défaites) et Miami (38 victoires, 31 défaites), déjà qualifiés. A l'Ouest, les Lakers restent dans la course. Le champion en titre s'est joué 124-122 de Houston grâce à un dernier panier de Kyle Kuzma (19 points, 10 rebonds, 7 passes) à six secondes de la fin.Talen Horton-Tucker (23 points, 10 passes) et Andre Drummond (20 points, 10 rebonds) ont également brillé. Les Lakers occupent toujours la septième position avec 40 victoires et 30 défaites, soit un succès de moins que Portland et Dallas. Les Blazers (5e) l'ont emporté chez le leader Utah (98-105), grâce à Damian Lillard (30 points) et CJ McCollum (26 points). Les Mavericks de Luka Doncic (33 points, 8 passes décisives) se sont imposés 125-107 face à La Nouvelle-Orléans. Dans cette conférence, Utah (50 victoires, 20 défaites), Phoenix (48 victoires, 21 défaites), les Clippers (46 victoires, 23 défaites) et Denver (45 victoires, 24 défaites) sont déjà qualifiés. (Belga)