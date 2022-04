NBA - Atlanta se rebiffe, Bucks et Suns reprennent l'avantage

(Belga) Atlanta a enregistré vendredi une première victoire face à Miami au premier tour des playoffs NBA grâce à un panier dans les derniers instants de Trae Young, au cours d'une soirée qui a vu Bucks et Suns, finalistes 2021, reprendre l'avantage face à Chicago et La Nouvelle-Orléans.

Grâce à leur succès 111-110, les Hawks ne sont plus menés que 2 à 1 dans leur série du premier tour des playoffs NBA disputée au meilleur des sept matches face au Heat de Miami, où ils avaient perdu leur deux premières rencontres. Avec un "floater" inscrit à 4 secondes du coup de sifflet final après un tir manqué des Floridiens, le meneur Trae Young a offert la victoire aux siens. De leur côté, les Bucks de Milwaukee ont bien surmonté l'absence de Khris Middleton, absent au moins jusqu'à la fin du premier tour des playoffs, pour reprendre l'avantage 2-1 face aux Bulls, s'imposant très largement 111-81 à Chicago. Finalistes malheureux en 2021 face aux Bucks, les Suns de Phoenix ont pu de leur côté compter sur Chris Paul (28 pts, 14 passes, 0 balle perdue) et Deandre Ayton (28 pts, 17 rbds) pour faire oublier Devin Booker, blessé et lui aussi absent, et reprendre l'avantage 2-1 face aux Pelicans, en gagnant 114-111 à La Nouvelle-Orléans.