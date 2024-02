NBA: Boston corrige Brooklyn, retour gagnant de Siakam à Toronto

Les Boston Celtics, meilleure équipe de la saison (leader à l'Est avec 43 succès et 12 défaites), ont écrasé les Brooklyn Nets 136 à 86, la 5e victoire la plus large de l'histoire du club. Déjà victorieux des Indiana Pacers 155 à 104 en novembre, les Celtics sont devenus la troisième équipe seulement de l'histoire de la NBA à compter plusieurs succès avec plus de 50 points d'écart la même saison, après Milwaukee en 1978-1979 et Sacramento en 1992-1993. Les seconds couteaux de Boston ont brillé avec 28 points pour Payton Pritchard notamment.

. Retour gagnant pour Siakam à Toronto

Le Camerounais Pascal Siakam, transféré de Toronto aux Pacers d'Indiana en janvier après presque huit ans au Canada, a réussi son retour sur le parquet des Raptors avec une victoire 127 à 125 en terminant meilleur marqueur de sa nouvelle formation (23 points). Un tir en extension de Siakam a donné trois points d'avance aux Pacers à 25 secondes de la fin, que les Raptors de Scottie Barnes (29 points) n'ont pu combler.