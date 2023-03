NBA: Boston craque encore sur la fin à Cleveland

Cleveland, grâce notamment à 40 points de Donovan Mitchell, a renversé Boston (118-114 a.p.), qui a encore dilapidé une confortable avance au score, lundi en NBA, où Joel Embiid en a planté 42 pour permettre à Philadelphie de repousser Indiana (147-143).

Les Celtics (2e) sont dans le dur actuellement, même s'ils font tout pour ne pas lâcher prise. Ce troisième revers de rang, le quatrième en cinq rencontres, qui a pour conséquence de laisser Milwaukee se détacher en tête à l'Est, en a encore été la preuve.

Car ils ont longtemps contrôlé les débats, comptant 15 unités d'avance au troisième quart-temps, avant de baisser de pied face à la résistance des Cavs (4e), menée par Evan Mobley (25 pts, 16 rbds, 3 contres) et Mitchell, persévérant (14/34 aux tirs, 11 rbds) à défaut d'être adroit. Le meneur a réussi des paniers cruciaux, dont ce dunk, après dribble croisé, qui a remis les siens en selle durant l'"overtime".

En face, Grant Williams (12 pts) cauchemardera certainement d'avoir manqué ses deux lancers francs à 8/10e de la fin, sans quoi Boston aurait le sourire.

- Coup de fatigue -

Les absences de Jayson Tatum, Al Horford et Robert Williams III, ménagés, ont été aussi préjudiciable. Les prolongations ne réussissent pas aux C's, déjà battus la veille par New York, au terme de deux fois cinq minutes supplémentaires très fatigantes, et dont le bilan en la matière est de sept défaites sur onze disputées, dont trois contre... les Cavs !