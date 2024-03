NBA: Boston domine son dauphin, Durant dépasse O'Neal

Les 31 points de Jayson Tatum ont permis aux Celtics de résister au retour tardif des Milwaukee Bucks (122-119) et de s'imposer dans ce choc mercredi, lors d'une soirée où Kevin Durant a encore progressé parmi les meilleurs marqueurs de NBA, doublant la légende Shaquille O'Neal.

Grâce à son succès face au dauphin (122-119), les Celtics enchaînent une septième victoire consécutive en NBA. Boston a d'abord largement pris les devants, profitant de l'absence de la star grecque Giannis Antetokounmpo, blessé, dans le camp adverse pour mener de 21 points à la fin du troisième quart-temps.

Mais une remontée fulgurante des Bucks a donné lieu à une fin de match tendue, avant que Boston ne finisse finalement par s'en sortir. "C'était moche", a admis Jayson Tatum, qui a inscrit 31 points (huit rebonds, quatre passes), après la rencontre.

Néanmoins, cette victoire permet à Boston de compter 11 succès de plus que son adversaire du jour (55 contre 44). Il ne lui en manque que trois pour s'assurer la première place à l'Est et ainsi avoir l'avantage du terrain en play-offs.