NBA: Boston a dû cravacher contre Philadelphie, privé d'Embiid

Malgré l'absence de la star Joel Embiid et de son lieutenant Tyrese Maxey, Philadelphie a surpris en résistant face à Boston, qui a fini par s'imposer 125 à 119 vendredi en NBA malgré l'exclusion de Jayson Tatum.

. Kevin Durant, la star des Phoenix Suns, est entré à la dixième place des meilleurs marqueurs de la Ligue. En inscrivant 30 points contre les Phoenix Suns, le joueur âgé de 35 ans a porté son total à 27.423 points, et dépassé l'ancien pivot Moses Malone (27.409), triple MVP (most valuable player) en 1979, 1982 et 1983. Malgré la performance de leur ailier, ce sont les Suns, imbattables à domicile cette saison mais qui savent voyager, qui se sont imposés 119 à 110.