NBA: Boston et Jayson Tatum s'offrent Atlanta, Minnesota surclasse Indiana

Boston a porté sa série de victoires à huit en battant Atlanta 105-95 et Minnesota s'est imposé devant Indiana 129-120 lors des deux seuls matches de NBA de dimanche, en parallèle de l'événement sportif du week-end aux Etats-Unis, le Super Bowl.

Les Celtics, vainqueurs de vingt matches à domicile sur trente, remontent de la 7e à la 6e position de la Conférence Est, dans laquelle les Hawks pointent à la 10e place et les Pacers, qui ont perdu six rencontres consécutives, à la 13e. A l'Ouest, les Timberwolves restent 7e.

Menés 55-45 à la mi-temps, les Celtics ont surclassé Atlanta 42-23 dans le troisième quart-temps pour se détacher. "Nous avons simplement joué avec un peu plus de rythme", a expliqué Jayson Tatum, auteur de 38 points et 10 rebonds. "Nous avons commencé à attaquer davantage."

"Nous espérons pourvoir continuer sur cette lancée, nous essayons", a-t-il poursuivi à propos de la bonne forme actuelle des siens.

Toujours pour Boston, Jaylen Brown y est allé de ses 17 points, Robert Williams de ses 10 points et 14 rebonds et Derrick White de ses 14 points.

Du côté d'Atlanta, on notera les performances de Trae Young (30 pts, 10 passes), de Clint Capela (17 rbds) et Bogdan Bogdanovic (26 pts).

Dans l'autre opposition du jour, Anthony Edwards a contribué à la victoire des Timberwolves à hauteur de 37 points. D'Angelo Russell a ajouté 23 points, Karl-Anthony Towns 15 points (et 13 rbds).

Pour Indiana, Oshae Brissett (22 pts et 13 rbds) et Tyrese Haliburton (22 pts et 16 passes) se sont distingués.

En football américain, les Los Angeles Rams ont remporté leur deuxième Super Bowl en battant les Cincinnati Bengals 23-20 au terme d'une finale au suspense insoutenable dimanche.