NBA: Boston et Minnesota toujours en forme, les Bucks toujours à la peine

Boston, vainqueur 118-110 à Brooklyn, et Minnesota, qui l'a emporté à Portland 121-109, ont conforté mardi leurs places de leaders des conférences Est et Ouest en NBA, au cours d'une soirée qui a aussi vu les Bucks se faire étriller 123-97 à domicile par Miami.

A l'Ouest, au lendemain d'un succès probant sur le parquet des Clippers, les Timberwolves ont conforté leur première place (38 v.- 16 d.) en allant gagner 121-109 chez les faibles TrailBlazers de Portland, avec, là aussi, 41 points d'Anthony Edwards, et un solide double double de leur pivot français Rudy Gobert (16 points, 15 rebonds). Deuxième de la conférence, Oklahoma City s'est aussi imposé 127-113, sur le parquet d'Orlando, avec 32 points de Shai Gilgeous-Alexander et 33 de Jalen Williams, gâchant la soirée des fans du Magic, débutée avec le retrait du N.32 de Shaquille O'Neal, leur légendaire pivot des années 1990.

Les Bucks étrillés à domicile

Toujours à la peine malgré l'arrivée récente de leur nouvel entraîneur Doc Rivers, les Bucks ont sombré à domicile face à Miami 123-97. Avec six joueurs à 12 points ou plus, et une adresse redoutable à trois points (19/40, soit 47,5% de réussite), les Floridiens ont fait plier Giannis Antetokounmpo (23 points, 11 rebonds, 8 passes) et les siens, troisièmes à l'Est, et qui ont seulement remporté quatre de leurs dix derniers matches.

Les Suns résistent à Sabonis